Путин поручил посмертно наградить погибших в Алеппо военных

Президент Владимир Путин поручил Минобороны посмертно представить к госнаградам погибших в Сирии российских медсестер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Рискуя своей жизнью, российские военнослужащие делают все, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с террористами, чтобы спасти жизни мирных граждан. Вы знаете, 5 декабря на своем посту погибли медики военного госпиталя - сержанты Надежда Владимировна Дураченко и Галина Викторовна Михайлова. А вчера в Сирии после тяжелого ранения, полученного накануне в результате обстрела террористов, скончался полковник Руслан Викторович Галицкий. Почтим их память минутой молчания», - заявил Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами.

Президент призвал также оказать помощь семьям погибших.

Отметим, сегодня стало известно о гибели в Сирии российского офицера Руслана Галицкого. Он скончался от ранений после артиллерийского обстрела.