Новая книга о Гарри Поттере появилась в продаже на русском языке

В российских книжных магазинах в ночь на 7 декабря стартовали продажи новой книги Джоан Роулинг из серии о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Проклятое дитя. Части первая и вторая», передает РИА Новости.

Действие романа начинается сразу по завершении событий предыдущей, седьмой части поттерианы — «Гарри Поттер и Дары смерти», в которой дети Поттера и Драко Малфоя отправляются на учебу в Хогвартс.

В основу «Гарри Поттера и проклятого дитя» легла одноименная пьеса, постановку которой минувшим летом представил лондонский театр Palace. Оригинальная идея принадлежала Джоан Роулинг, автором пьесы выступил сценарист Джек Торн, а поставил спектакль режиссер Джон Тиффани.

На английском языке книга поступила в продажу сразу после театральной премьеры — 31 июля. Русский перевод подготовило издательство «Махаон», автор перевода — Мария Спивак.

На следующей неделе на Новом Арбате в Москве состоится парад героев поттерианы.