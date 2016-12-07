В Киеве предложили обменять пленных до Нового года

Украинские власти готовы до конца месяца обменяться пленными с самопровозглашенной ДНР. Киев готов передать сепаратистам 228 человек в обмен на 42 украинца, которых удерживают в ДНР.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ирина Геращенко.

«Сегодня ОРДО [отдельные районы Донецкой области — ДНР] заявили, что у них удерживаются 42 украинца. Мы высказали предложение немедленно передать 228 тех граждан (в случаях, где это позволяет законодательство и правовое поле), которых они запрашивали… ради немедленного вызволения этих 42 украинцев-героев, гражданских и военных», — написала она.

Геращенко также сообщила, что в самой ДНР ей заявили, что готовы освободить только восемь пленных.