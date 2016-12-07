В США создан прыгающий робот

Прыжки до сих пор остаются самым трудным для роботов способом передвижения. Преодолеть эту сложность решила команда инженеров из Калифорнийского университета в Беркли. Они создали модель прыгающего робота, которая, как они надеются, в будущем послужит основой для роботов-спасателей, способных преодолевать в прыжке завалы и развалины.

Моделью для разработчиков послужил один из лучших прыгунов – сенегальский галаго (Galago senegalensis). Это небольшое африканское млекопитающее, размером всего до 20 сантиметров без учета хвоста, способно прыгать на расстояние до пяти метров, а вертикально вверх – до двух метров. За счет силы одних только мышц галаго не смог бы прыгнуть так далеко, его прыжок обеспечивают сухожилия, запасающие энергию, подобно пружинам. Такой принцип был использован и в конструкции прыгающего робота.

Хотя в итоге робот, получивший имя Сальто, и не достиг мастерства, свойственного галаго (его мощность оказалась на 22 % ниже), но для робота он достиг удивительных успехах в прыжковой технике. Ему покорился даже элемент wall jump из арсенала мастеров паркура, выполняя который они прыгают, затем отталкиваются ногами от вертикальной стены и продолжают прыжок в противоположном направлении, достигая высоты, которая недоступна им при прыжке с уровня земли.

Описание робота опубликовано в журнале Science Robotics.