Реставраторы спасли редкую карту XVII века

Реставраторы из Национальной библиотеки Шотландии сумели спасти настенную карту мира XVII века, которая много десятилетий назад была использована, чтобы заткнуть щель в каминной трубе одного из домов в Абердиншире.

Карта после реставрации. Фото: National Library of Scotland

Карту обнаружили при ремонте дома и, заподозрив, что она имеет историческую ценность, упаковали в полиэтилен и отправили в библиотеку. На тот момент она выглядела как скомканная и рваная груда бумаги, покрытая пылью и копотью. Тем не менее, специалисты сумели опознать в ней работу амстердамского картографа Герарда Валка (1652 – 1726). Аналогичных карт в мире известно всего две.

Изначально карта имела размер примерно два на полтора метра, но значительные ее фрагменты были безвозвратно утрачены. Оставшуюся часть карты реставраторам пришлось сначала очень медленно разворачивать, так как хрупкая бумага могла рассыпаться от любого резкого движения.

Первоначально карта была напечатана на восьми отдельных бумажных секциях, расположенных на подложке из льняного полотна. Причиной многих повреждений карты стало то, что японская бумага и холст, на котором она была закреплена, по-разному реагировали на изменения температуры. Холст оказался значительно выносливее бумаги, заставляя ее деформироваться, сжиматься и покрываться трещинами. В специальной увлажняющей камере реставраторам удалось отделить все восемь бумажных секций от холста. Затем с бумаги осторожно удалили грязь и влагу. Работа по реставрации карты продлилась полгода.