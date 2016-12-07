Для борьбы с вредителем пальм использовали следящие устройства

Команда ученых из США предлагает высокотехнологичный метод борьбы с одним из основных вредителей кокосовых пальм – жуком Oryctes rhinoceros, известным как «азиатский жук-носорог».
Данный вид распространен в Южной и Юго-Восточной Азии, а также на многих островах Тихого океана. Его личинки питаются мертвой древесиной пальм, а вот взрослые жуки едят листья и часто губят молодые пальмы, если повреждают их точку роста. Повреждают они и другие полезные тропические растения: пандан, рафию, масличную пальму, хлебное дерево.
Эффективных методов борьбы с ними не существуют. Их не удается завлечь в ловушки с помощью феромонов, не смогли ученые обнаружить достаточно мощных естественных врагов этого жука. Теперь группа исследователей из Университета Гуама, Восточного меннонитского университета и министерства сельского хозяйства США предлагает выслеживать места размножения этих жуков, чтобы уничтожать их там.
Но найти место, где спариваются жуки, непросто. Для этого ученые предложили способ, названный ими «техника Иуды» (Judas technique). В роли Иуды выступает взрослый жук, на голове которого размещается миниатюрное устройство, отправляющее радиосигналы. По этим сигналам ученые следовали за жуком, выходя в итоге к месту, где жуки размножаются.
Испытание новой технологии провели на острове Гуам. Из 33 выпущенных учеными жуков 19 были успешно отслежены до места посадки. В 11 случаях были обнаружены участки размножения. Оставшиеся 14 жуков были потеряны, так как улетели за пределы диапазона радиоприемников. Авторы методики, рассказавшие о ней в журнале Environmental Entomology, считают, что после модернизации она станет перспективным способом защиты пальмовых плантаций.