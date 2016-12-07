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07 декабря 2016, 17:05
насекомые сельское хозяйство

Для борьбы с вредителем пальм использовали следящие устройства

Oryctes rhinoceros
Oryctes rhinoceros
Dick Culbert/Flickr

Команда ученых из США предлагает высокотехнологичный метод борьбы с одним из основных вредителей кокосовых пальм – жуком Oryctes rhinoceros, известным как «азиатский жук-носорог».

Данный вид распространен в Южной и Юго-Восточной Азии, а также на многих островах Тихого океана. Его личинки питаются мертвой древесиной пальм, а вот взрослые жуки едят листья и часто губят молодые пальмы, если повреждают их точку роста. Повреждают они и другие полезные тропические растения: пандан, рафию, масличную пальму, хлебное дерево.

Эффективных методов борьбы с ними не существуют. Их не удается завлечь в ловушки с помощью феромонов, не смогли ученые обнаружить достаточно мощных естественных врагов этого жука. Теперь группа исследователей из Университета Гуама, Восточного меннонитского университета и министерства сельского хозяйства США предлагает выслеживать места размножения этих жуков, чтобы уничтожать их там.

 
Помеченный Oryctes rhinoceros. Фото: Matthew Siderhurst

Но найти место, где спариваются жуки, непросто. Для этого ученые предложили способ, названный ими «техника Иуды» (Judas technique). В роли Иуды выступает взрослый жук, на голове которого размещается миниатюрное устройство, отправляющее радиосигналы. По этим сигналам ученые следовали за жуком, выходя в итоге к месту, где жуки размножаются.

Испытание новой технологии провели на острове Гуам. Из 33 выпущенных учеными жуков 19 были успешно отслежены до места посадки. В 11 случаях были обнаружены участки размножения. Оставшиеся 14 жуков были потеряны, так как улетели за пределы диапазона радиоприемников. Авторы методики, рассказавшие о ней в журнале Environmental Entomology, считают, что после модернизации она станет перспективным способом защиты пальмовых плантаций.

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