Путин напомнил офицерам ФСИН о человеческой стороне заключенных

Президент России Владимир Путин провел встречу с высшими офицерами и прокурорами по случаю их повышения по службе и присвоения новых званий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обратился Путин и к сотрудникам ФСИН, заявив, что «Федеральной службе исполнения наказаний важно неукоснительно соблюдать требования к условиям содержания осужденных, никогда не забывать, что это оступившиеся, но тоже граждане России» (цитата по «Интерфаксу»).

Также глава государства потребовал от ведомства «повышать надежность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений», внедряя в них современные технологии.

Реплика, адресованная офицерам ФСИН, прозвучала на фоне конфликта осужденного за нарушения на митингах Ильдара Дадина. С 1 ноября он через жену заявлял о пытках в карельской колонии, где его содержали.

Проверки ФСИН и СКР не выявили нарушений. Сам Дадин в декабре был переведен в другую колонию.