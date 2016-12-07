Еврокомиссия оштрафовала участников банковского картеля почти на полмиллиарда евро

Еврокомиссия закончила расследование дела о картельном сговоре семи европейских банков, имевшем место с сентября по май 2008 года в разные периоды времени. В нем приняли участие Barclays, Credit Agricole, HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, RBS и Société Générale, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Участники сговора, охватившего все европейскую экономическую зону, сообщали друг другу конфиденциальную информацию о своих торговых позициях и ценовых стратегиях для манипуляций с межбанковской системой EURIBOR. Таким образом, банки преднамеренно искажали ход ценообразования процентной ставки евро. Своими действиями они нанесли вред множеству компаний, так как рынок финансовых инструментов евро весьма важен для всех компаний, которые используют эту валюту в расчетах.

7 декабря Еврокомиссия объявила, что оштрафовала банки банки Crédit Agricole, HSBC и JPMorgan Chase на 485 млн евро. С банками Barclays, Deutsche Bank, RBS и Société Générale в 2013 году было заключено мировое соглашение.