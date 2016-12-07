Итальянский президент принял отставку главы правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла принял заявление об отставке от главы правительства страны Маттео Ренци, передает Reuters.

О своем намерении подать заявление именно вечером 7 декабря Ренци ранее сообщил в Twitter, отметив, что выполнил поставленное главой государства условие — довел до конца согласование госбюджета на следующий год.

Итальянский Сенат смог утвердить проект бюджета даже раньше, чем планировалось (ранее сообщалось, что это произойдет в пятницу, 9 декабря) — видимо, как раз из стремления «отпустить» Ренци.

О своем намерении покинуть пост итальянский премьер-министр заявил 4 декабря по итогам референдума, в ходе которого жители страны проголосовали против конституционной реформы.