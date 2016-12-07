Черногория объявила в розыск подозреваемых в подготовке путча россиян

Россияне Эдуард Широков и Владимир Попов объявлены властями Черногории в розыск по подозрению в подготовке вооруженного государственного переворота. Об этом сообщает местное издание Dnevne novine со ссылкой на собственный источник.

Также стало известно, что месте с ними по линии Интерпола в розыск был объявлены трое граждан Сербии, один из которых является лидером организации сербских ультрас «Заветницы» и отбывал срок за убийство.

Напомним, 6 ноября 2016 года стало известно, что в попытке государственного переворота в Сербии могут быть причастны российские националисты.

В подготовке к захвату парламента и убийству премьер-министра Черногории Мило Джукановича с «двумя националистами из России» признался Александр Синджевич, российский националист и лидер крайне правой группировки «Сербские волки.

22 ноября прокуратура Черногории назвала имена россиян, участвовавших в подготовке государственного переворота.