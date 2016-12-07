Совет директоров АвтоВАЗа решил продать акции концерна на сумму 330 млн рублей

Совет директоров АвтоВАЗа одобрил покупку компанией Alliance Rostec Auto B.V. 36,5 млн ценных бумаг концерна. Об этом сказано в опубликованном решении.

Номинальная стоимость акций составляет 5 рублей, в рамках допэмссии она повысится до 9 рублей. Совместное предприятие Ростеха и альянса Renault-Nissan потратит на покупку ценных бумаг не более 328 млн рублей.

В сентябре 2016 года старший вице-президент Renault Group, руководитель региона Евразия Дени Ле-Вот, заявил, что группа готова выкупить все размещенные акции АвтоВАЗа.

«Конечно, мы посмотрим, какой будет рыночная реакция на эту операцию. Но Renault абсолютно готова идти до цифры в 25 млрд [рублей]», — сказал Дени Ле-Вот.

В конце октября после опубликования финансового отчета концерна за девять месяцев 2016 года стало известно, что чистый убыток АвтоВАЗа вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,04 млрд рублей.