ФК «Ростов» сыграл вничью с голландцами

Российский футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью в Эйндховен с голландским ПСВ со счетом 0:0. Об этом сообщает ТАСС.

Этот результат выводит «Ростов» в группу D на третье место с пятью очками, позволив команде попасть на 1/16 финала Лиги Европы.

«Для "Ростова" третье место стало однозначным успехом — дебютант Лиги чемпионов достойно смотрелся на фоне "Атлетико" и "Баварии", оставив в итоге ПСВ без еврокубков весной. С победой наших ребят, несмотря на ничью. Это большой успех. Рады, что удалось добиться цели, которую себе сформулировали», — заявил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц.

Полузащитник команды Александр Ерохин сообщил, что для выхода в Лигу Европы команде было достаточно ничьей, но российские футболисты были настроены только на победу.

Отмечается, что в обороне «Ростов» сыграл практически безукоризненно, подарив голландцам всего два шанса, которыми они все же не смогли воспользоваться.

«Были моменты. Наверное, стало бы проще, если бы мы забили. В обороне старались действовать четко, как настаивали тренеры», — сообщил Ерохин.