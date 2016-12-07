RT получит дополнительно 1,22 млрд рублей на франкоязычную версию

Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» (телеканал RT) получит из федерального бюджета дополнительные 1,22 млрд рублей «на создание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала на французском языке», передает РБК.

Судя по проекту федерального бюджета на 2017 год, который 7 декабря был принят Государственной думой во втором чтении, субсидия RT увеличивается до 18,74 млрд рублей.

Поправку о ее увеличении внесли в проект бюджета после первого чтения, инициатива исходила от правительства. До этого предполагалось, что объем финансирования телеканала будет сохранен на уровне текущего года (17,5 млрд рублей).

Увеличение субсидий было предусмотрено для Первого канала, НТВ, ТРК «Петербург», телеканалов «Карусель» и «ТВ центр» — причем в общей сложности на 1,1 млрд рублей (это меньше, чем получит один только телеканал RT).

О намерении правительства поднять размер субсидии RT стало известно достаточно давно, но тогда не сообщалось, на какие цели пойдет дополнительная сумма. Оказывается, это финансирование предназначено для создания франкоязычной версии телеканала.