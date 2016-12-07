Баста заплатит Децлу 50 тысяч рублей за «лохматое чмо»

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону назначил рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, штраф в размере 50 тысяч рублей по требованию другого рэпера Кирилла Толмацкого или Децла. Суд признал, что Баста оскорбил своего коллегу по цеху в социальных сетях, передает ТАСС.

«Суд постановил исковые требования удовлетворить частично и обязать Вакуленко выплатить 50 тысяч рублей», – отметила судья. Сам Толмацкий требовал 1 млн рублей.

Баста в суде попытался оправдаться за свои выражения. «То, что я такое писал, не оспаривается. Размещал, говорил, давал пояснения, ни от одного слова, сказанного в "Перископе", не отказываюсь. Хип-хоп-культура допускает подобные выражения, которые являются частью этой культуры», – заявил он.

Толмацкий в суде не присутствовал, он прислал на заседание диск с видеообращением к оппоненту, передает Life. Запись так и не показали на заседании.

Отметим, что конфликт возник после того, как Децл пожаловался на громкую музыку в ночном клубе Басты, которая нарушает покой его семьи. Кроме того, он раскритиковал творчество Вакуленко. Баста в ответ назвал рэпера «лохматым чмом».