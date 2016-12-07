Президент ЦСКА назвал причиной ухода Слуцкого тошноту и усталость

Уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА прокомментировал президент футбольного клуба Евгений Гинер. По его словам, причиной этого решения не стало недовольство тренера клубом или руководства клуба — показанными результатами, передает «Матч ТВ».

«Иногда мы устаем, и от работы начинает подташнивать, и это уже не работа. Тем более для тренера, который должен быть всегда искусным», — пояснил Гинер.

Он утверждает, что они со Слуцким договорились об уходе последнего после окончания первого круга российского футбольного чемпионата.

«То, что он будет просто ходить на работу и отбывать номер, — это неправильно», — подчеркнул президент ЦСКА, добавив, что «команда играет, все хорошо, место занимает достойное, будет бороться за чемпионство».

Напомним, ранее стало известно о том, что Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА после выездного матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом», который состоится 7 декабря.