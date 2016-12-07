Госдума приняла закон о блокировке сайтов с описанием спайсов

Депутаты Госдумы приняли во втором и окончательном третьем чтениях закон, позволяющий до суда блокировать сайты с информацией о психоактивных веществах. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о курительных смесях — спайсах, стимуляторах («соли»), галлюциногенах.

Под запрет попадает размещение информации о способах изготовления и использования таких веществ.

Законопроект был внесен правительством в апреле 2016 года.