07 декабря 2016, 20:59
Госдума приняла закон о блокировке сайтов с описанием спайсов
Депутаты Госдумы приняли во втором и окончательном третьем чтениях закон, позволяющий до суда блокировать сайты с информацией о психоактивных веществах. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о курительных смесях — спайсах, стимуляторах («соли»), галлюциногенах.
Под запрет попадает размещение информации о способах изготовления и использования таких веществ.
Законопроект был внесен правительством в апреле 2016 года.
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