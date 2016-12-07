В пригороде Дамаска сдались около трех тысяч боевиков

В Хан-эш-Шейхе, пригороде Дамаска, около трех тысяч боевиков сдались правительству и вместе с семьями на автобусах выехали в Идлиб. Об этом РИА Новости рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии полковник Алексей Лещенко.

«После долгих и мучительных переговоров было достигнуто соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий», — рассказал полковник Лещенко.

Известно, что боевики сдали более 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки и десятки 120-миллиметровых минометов. Представитель Центра по примирению сторон сообщил агентству, что в городе найдены цеха по производству оружия и склады, которыми пользовались боевики.

В город начали возвращаться покинувшие его четыре года назад мирные жители. В Хан-эш-Шейхе разрушены почти все здания, горожанам приходится их восстанавливать вместе с правительственными войсками.

Кроме того, на улицах остались неразорвавшиеся боеприпасы. Некоторые из них саперам приходится подрывать на месте.