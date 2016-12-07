Госдеп заверил Россию в готовности продолжать переговоры по Сирии

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил, что США готовы продолжать переговоры с Россией по урегулированию сирийского кризиса только на условии их конструктивности, передает ТАСС.

По словам Тонера, на данный момент Штаты «все еще не находятся в той точке, когда могли бы сказать, что переговоры будут конструктивными».

«Когда мы там окажемся, мы их (переговоры) проведем», — заверил официальный представитель Госдепартамента США.

В ходе состоявшегося сегодня, 7 декабря, брифинга Марк Тонер несколько раз подчеркнул, что об отмене переговоров с Россией по Сирии речи не идет, и Вашингтон исходит из выводов, сделанных по итогам ранее проведенных бесед.

По словам представителя Госдепа, в настоящее время США «работают над завершением деталей обсуждений» проблемы сирийского урегулирования.