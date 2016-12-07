В Новосибирске пройдет митинг против роста тарифов ЖКХ

В Новосибирске активисты решили подать в мэрию уведомление на согласование митинга против повышения тарифов ЖКХ на 15%. Об этом сообщает The Novosib-room.ru.

Митинг намечен на 24 декабря. Он начнется в 12:00 на площади Ленина.

Активисты подадут заявку в мэрию 8 декабря. Они собираются согласовать митинг численностью до 1000 человек.

По словам организаторов, акция пройдет без партийной символики и без политических лозунгов.

Отметим, решение о повышении тарифов на воду, водоотведение и отопление сразу на 15% было принято новосибирскими депутатами 2 декабря.