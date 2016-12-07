07 декабря 2016, 19:01
В Новосибирске пройдет митинг против роста тарифов ЖКХ
В Новосибирске активисты решили подать в мэрию уведомление на согласование митинга против повышения тарифов ЖКХ на 15%. Об этом сообщает The Novosib-room.ru.
Митинг намечен на 24 декабря. Он начнется в 12:00 на площади Ленина.
Активисты подадут заявку в мэрию 8 декабря. Они собираются согласовать митинг численностью до 1000 человек.
По словам организаторов, акция пройдет без партийной символики и без политических лозунгов.
Отметим, решение о повышении тарифов на воду, водоотведение и отопление сразу на 15% было принято новосибирскими депутатами 2 декабря.
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