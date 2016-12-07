В Москве задержали еще 12 предполагаемых экстремистов

Сотрудники Центра «Э» (противодействие экстремизму) столичного главка МВД совместно с коллегами из ФСБ задержали 12 участников террористической организации, цитирует ТАСС сообщение пресс-службы главка.

Задержание происходило в Москве, были взяты «руководители и активные участники одной из террористических организаций».

По предварительным данным, отмечают в МВД, задержанные проводили агитационные занятия «по вовлечению граждан в деятельность запрещенной на территории РФ организации экстремистского толка».

О какой организации идет речь, не сообщается.

В домах задержанных были проведены обыски, изъята литература экстремистского характера и другие материалы.

Следственное управление ФСБ по московскому региону возбудило дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Следователи обратились в Мещанский суд Москвы с ходатайством об аресте задержанных.

Ранее сегодня источники в силовых структурах ТАСС и РИА Новости сообщали о задержании в Москве группы предполагаемых экстремистов в количестве 20-25 или более человек.