Time выбрал Трампа человеком года

Миллиардер Дональд Трамп, избранный в ноябре президентом США, стал человеком года по версии популярного американского журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Редакция журнала объяснила свой выбор в пользу Трампа тем, что он олицетворяет грядущие значительные перемены в Белом доме, которые, как считают одни, пойдут на пользу США, тогда как другие видят в них лишь разрушения.

Как пишет Time, Трампу удалось побороть неприятие основных политических партий, и вскоре в его распоряжении окажутся мощное оружие и экономические рычаги, способные менять жизни миллиардов людей.