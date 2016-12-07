Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Трунова и Маруани

Российская полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении музыканта из Франции Дидье Маруани и представляющего его интересы юриста Игоря Трунова. Об этом Трунов сообщил ТАСС.

По словам юриста, ему позвонили из полиции и сообщили, что «следователь Денис Зверев ждет нас в 17:00, чтобы вернуть все изъятые у меня, Маруани и переводчицы вещи и документы, а также что он намерен принести извинения».

Также Трунов рассчитывает также получить в полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Накануне юрист сообщил, что он и Маруани подали жалобу в Тверской суд Москвы на полицейских, которые из задерживали в Москве.

Задержание произошло вечером 29 ноября в отделении Сбербанка. Там Маруани намеревался встретиться с российским певцом Филиппом Киркоровым и подписать с ним мировое соглашение, решив претензии к Киркорову по поводу авторских прав.