В Иране валюту поменяли на туман

Правительство Ирана решило сменить национальную валюту на персидский туман. Об этом сообщает агентство Trend.

Стоит отметить, что туман равен десяти риалам. Он являлся валютой Ирана до денежной реформы 1932 года.

Теперь решение об изменении валюты должно получить одобрение парламента республики и Совета стражей конституции.

Ранее иранский риал показал рекордное падение по отношению к доллару США. Это произошло на фоне американских выборов, а также падения мировых цен на нефть.