Глава Минздрава пообещала закупать уникальное медоборудование за рубежом

Глава Минздрава Вероника Скворцова особо подчеркнула, что в России никогда не будет введен запрет на закупку за рубежом оборудования, которое не производится в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Надо еще раз всем сказать, что никогда не будет принято такого нормативного акта, который бы в чем-то ущемил россиян. То, что мы не можем сейчас производить, мы как закупали, так и будем закупать. Это позиция и руководства страны, и всех федеральных органов исполнительной власти», — сказал Скворцова.

Таким образом она прокомментировала расширение перечня запрещенных для закупок госучреждениями импортных медицинских изделий.

Напомним, 30 ноября этот список был увеличен с 46 до 128 наименований. В него были внесены расходные материалы, предметы для личного использования пациентов — глюкометры, костыли и ходунки, дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты, хирургические и стоматологические инструменты, технические средства реабилитации, диагностическое оборудование, включая рентгеновские аппараты. В перечень изделий с ограниченным допуском попали также инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать расширение списка запрещенных к приобретению медицинских изделий. Он заявил, что ответственность за него несут Минздрав и Минпромторг.