ЦУП опроверг причину падения «Прогресса»

Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что результаты работы комиссии по установлению причин аварии транспортного космического корабля «Прогресс МС-04» будут известны не ранее 20 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поступившее в редакцию заявление.

«Любые версии, которые озвучиваются сейчас, не имеют отношения к действительности, в том числе некорректные данные циклограммы, так как результаты работы комиссии будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 года», — сказано в документе.

Межведомственная комиссия, возглавляемая генеральным директором Роскосмоса Игорем Комаровым, в настоящее время изучает все возможные причины нештатной ситуации, возникшей после запуска космического транспортника.

Напомним, 1 декабря после запуска с космодрома Байконур с «Прогрессом» была потеряна связь на высоте 190 км над безлюдной территорией Тувы.

Первый обломок корабля был найден в 15 км от села Эйлиг-Хем в Улуг-Хемском районе Тувы. Второй — во дворе частного дома того же села.

7 декабря СМИ сообщили, что причиной падения космического грузовика стало аварийное отключение двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».