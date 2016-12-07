Московский арбитраж признал банкротом Военно-промышленный банк

Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом столичного Военно-промышленного банка (ВПБ) — и эта просьба была удовлетворена, передает «Интерфакс».

СМИ отмечают, что ВПБ по величине своих активов входил в первую сотню российских кредитных организаций, занимая в ней 89-е место.

На заседании московского арбитража выступил представитель Центробанка РФ, который пояснил, что на 6 сентября 2016 года активы ВПБ, согласно собственным отчетам банка, составляли 28,5 млрд рублей, а долговые обязательства — 36,9 млрд рублей.

В сентябре ЦБ РФ ввел в Военно-промышленном банке временную администрацию, которая в ходе проверки выяснила, что активы кредитной организации снизились до 1,6 млрд рублей, а обязательства достигли почти 38 млрд рублей. Кроме того, было установлено, что ВПБ незаконно списал порядка 6,3 млрд рублей со счетов со своих вкладчиков.

Параллельную проверку деятельности ВПБ проводила генеральная прокуратура, задачей которой было обеспечить соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Лицензия у Военно-промышленного банка была отозвана 26 сентября с формулировкой о неадекватной оценке принятых рисков.