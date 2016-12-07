Женщины-депутаты попросили отпустить их из Госдумы к мужьям

Заседание Государственной думы сегодня, 7 декабря, продлилось до 20:00 вместо того чтобы, как положено по регламенту, завершиться в 18:00. В результате женщины-депутаты выразили недовольство тем, что не успевают покормить своих мужей, передает «Интерфакс».

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева из фракции КПРФ напомнила, что женщинам-депутатам «надо еще домой прийти и мужей покормить», тогда как депутатов-мужчин покормят их жены.

Ее коллега по партии Вера Ганзя в свою очередь пожаловалась на слабое освещение и духоту в зале заседаний.

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, взявший слово вслед за женщинами, предложил им, не мучаясь, сдать мандаты.

«Наши избиратели нам доверили здесь работать, если кому трудно и тяжело — есть же нормальное решение: сдайте мандат, и идите туда, где легко», — посоветовал парламентарий.

Его предложение прокомментировал спикер ГД Вячеслав Володин, напомнивший, что Неверов 16 лет проработал в шахте, и ему «есть с чем сравнивать».