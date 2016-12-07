Мосгорсуд не выявил нарушений прав Улюкаева во время задержания

Московский городской суд рассмотрел ходатайство защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева о нарушении его прав при задержании. Суд постановил, что права экс-министра нарушены не были, говорится в карточке дела на сайте суда.

Адвокат Улюкаева подавал жалобу на то, что экс-министра задержали в 17:25 мск 14 ноября, а защитников к нему допустили лишь после 9 утра следующего дня.

Судья постановил, что защитниками было «ошибочно определено время фактического задержания», поскольку с 17:25 и до доставления Улюкаева в Следственный комитет сотрудники ФСБ России с его участием «проводили необходимые и предусмотренные законом мероприятия и действия, которые не ограничивали его свободу передвижения».

Также Мосгорсуд отказался менять Улюкаеву меру пресечения с домашнего ареста на более мягкую.