08 декабря 2016, 17:44
В кабмине отказались поддержать «людоедское решение» по абортам
Экспертная группа в российском правительстве под руководством министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова отказалась поддержать петицию о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, сообщает РИА Новости.
Абызов уточнил: «Большинством голосов инициатива отклонена».
Министр также выразил мнение, что «общество и государство не имеют права принимать людоедские решения».
В числе аргументов против поддержки петиции эксперты назвали угрозу роста числа подпольных абортов, что представляет угрозу жизни и здоровью женщины – а значит, потребует увеличения расходов на последующее лечение женщин и выплату пособий по инвалидности.
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