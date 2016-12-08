В кабмине отказались поддержать «людоедское решение» по абортам

Экспертная группа в российском правительстве под руководством министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова отказалась поддержать петицию о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, сообщает РИА Новости.

Абызов уточнил: «Большинством голосов инициатива отклонена».

Министр также выразил мнение, что «общество и государство не имеют права принимать людоедские решения».

В числе аргументов против поддержки петиции эксперты назвали угрозу роста числа подпольных абортов, что представляет угрозу жизни и здоровью женщины – а значит, потребует увеличения расходов на последующее лечение женщин и выплату пособий по инвалидности.