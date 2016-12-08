СМИ назвали основную версию падения Су-33 с «Адмирала Кузнецова»

Комиссия Минобороны, расследующая обстоятельства падения второго истребителя Су-33 с крейсера «Адмирал Кузнецов», рассматривает ошибку пилота как основную версию аварии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Собеседник издания сообщил, что специалисты обнаружили превышение предельного отклонения по оси на полметра — 4,7 метра вместо 4,2. Версию обрыва троса из-за заводского брака отвергли на Пролетарском заводе, выпускающем аэрофинишеры.

«Важно понимать последовательность: либо трос не выдержал нагрузки из-за ошибки, допущенной при приземлении, либо трос оборвался, что и привело к аварии. Но судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал — налицо ошибка пилотирования», — рассказал газете источник.

Собеседник, близкий к Главному штабу ВМФ, сообщил, что полученные комиссией данные помогли воссоздать картину случившегося: истребитель зацепил трос крюком-гаком и начал снижать обороты двигателя. Трос оборвался, когда самолет проделал 50 метров, после чего пилот Су-33 включил форсаж, но не успел совершить заход на второй круг. Руководитель полетов дал команду катапультироваться, сам самолет упал с палубы крейсера в море.