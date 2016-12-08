СМИ узнали о решении боевиков «Джебхат ан-Нусра» покинуть Алеппо

Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в результате переговоров с представителями сирийских войск согласились покинуть город Алеппо по северному коридору по дороге Кастелло. Об этом сообщает телеканал Al-Manar, со ссылкой на посредников, организовавших переговоры.

Телеканал также информирует, что боевики сумели удержать за собой несколько южных и юго-восточных районов Алеппо. В настоящее время они обстреливают подконтрольные сирийским войскам районы. В свою очередь, в восточные районы города после зачистки и разминирования начали возвращаться мирные жители.

7 декабря Центр примирения враждующих сторон Минобороны РФ сообщил, что сирийская армия контролирует около 70% территории восточных районов Алеппо.

В тот же день стало известно, что от ран, полученных во время обстрела повстанцами жилого квартала, скончался подполковник российской армии Руслан Галицкий. Ранее, 5 декабря, во время обстрела российского мобильного госпиталя в Алеппо погибли две военные медсестры из России.