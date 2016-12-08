СМИ сообщили о назначении нового главы московской полиции

Новым заместителем руководителя столичного ГУВД, начальником полиции Москвы назначен генерал-майор Вячеслав Козлов, сообщает РБК.

По данным издания, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РБК отмечает, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «пока не видел указа».

До этого Вячеслав Козлов занимал пост начальника Управления охраны общественного порядка. В качестве кандидатов на освободившуюся должность рассматривается кандидатура нынешнего начальника УВД по САО Сергея Веретельникова.

До назначения Вячеслава Козлова на должность начальника полиции, исполняющим обязанности на посту был Сергей Солопов, который занимал свой пост меньше двух месяцев. 23 сентября бывший начальник столичного ГУ МВД Анатолий Якунин был переведен на должность начальника Оперативного управления МВД России. Его пост занял генерал полиции Олег Баранов.

Как отмечает РБК, перестановки в главке столичной полиции могут быть связаны со скандалом вокруг Филиппа Киркорова. Ранее Life называл Солопова инициатором задержания лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова. Они были доставлены в отделение полиции по заявлению Филиппа Киркорова, который обвинил их вымогательстве 75 млн рублей за отказ от претензий по поводу плагиата в песне «Жестокая любовь». Позднее задержанных отпустили, а Солопов, по данным Life, вскоре ушел на больничный, поскольку «не разобрался в деталях спора».