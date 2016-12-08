Правительство решило обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах

Правительственная комиссия разрабатывает законопроект, обязывающий войсковых казачьих атаманов отчитываться о своих доходах, сообщает телеканал RT со ссылкой на члена Совета при президенте России по делам казачества Валентину Иванову.

Соответствующие поправки могут внести в закон «О государственной службе российского казачества». В случае их принятия, атаманы и их ближайшие родственники должны будут отчитываться в администрации президента о доходах, расходах и имуществе.

Тем же законопроектом членам казачьих обществ предлагается разрешить занимать любые государственные должности в случае, если они откажутся от жалованья в казачьей организации и не будут помогать ей зарабатывать.

По информации телеканала, над документом работают, в частности, Минюст и Первый казачий университет. Предполагается, что законопроект может быть внесен в Госдуму весной следующего года.

Как пояснил в интервью RT войсковой атаман Иркутского казачьего общества Николай Шахов, эта норма затронет только руководство казачьих обществ. Войсковых, окружных, районных и городских атаманов в России около тысячи, отметил он.

С 2013 года российские чиновники и парламентарии обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах по месту работы. Декларации в администрацию президента также подают глава государства и сотрудники его аппарата.