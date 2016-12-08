Рада установила фильтр для «антиукраинских» книг из РФ

Верховная Рада Украины со второй попытки приняла предложенный правительством страны закон о порядке ограничения поступления на книжный рынок российской печатной продукции «антиукраинского содержания», говорится в сообщении на сайте парламента.

Законопроект поддержали 237 народных депутатов (необходимый для принятия минимум составляет 226 голосов). Теперь документ поступит на подпись к президенту Украины Петру Порошенко, после чего будет опубликован в официальной прессе и со следующего дня будет считаться вступившим в силу.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заявила, что закон призван стимулировать украинский рынок печатной продукции к выпуску большего количества «родных» книг.

Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко ранее высказывал мнение о том, что около 60% поставляемых из России на Украину книг не пройдут таможенный контроль по критериям содержания.

Частных лиц, которые пересекают границу с книгами в багаже или ручной клади, закон о ввозе печатной продукции на Украину не коснется.

Проверкой всей полиграфии, которая ввозится из РФ на Украину, займется специально создаваемый при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания общественный экспертный совет. Заявки на проверку той или иной продукции будут подавать сами импортеры. Предполагается, что совет будет рассматривать заявки не долее десяти дней, после его либо разрешит ввоз продукции, либо ответит отказом.