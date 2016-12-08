Впервые за два года в РФ выросли продажи автомобилей

Впервые с декабря 2014 года продажи автомобилей в России выросли на 0,6%, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В ноябре было продано 132,346 тысячи новых машин, что на 727 штук больше, чем в ноябре прошлого года. Увеличение продаж не отмечалось с 2014 года.

«Ноябрьские продажи сделали этот месяц первым за последние почти два года, когда была достигнута положительная динамика от года к году», — отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Однако он добавил, что говорить о смене тренда на авторынке России пока слишком рано.

Сокращение продаж в январе-ноябре замедлилось, но за 11 месяцев в РФ было продано 1 279 987 автомобилей, что на 12% ниже аналогичного показателя 2015 года.

На российском авторынке лидирует продукция АвтоВАЗа — продажи выросли на 18%, до 25,5 тысячи штук. Hyundai и KIA смогли увеличить продажи на 4%.

Напомним, в мае президент «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что в ближайшие два года продажи концерна на авторынке РФ уменьшатся вдвое.