Представители Минкульта подали в суд на Зураба Церетели за долги

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры намерено через суд взыскать с известного скульптора Зураба Церетели задолженность по арендной плате за использование особняка XIX века в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

Иск будет рассмотрен 9 декабря в Замоскворецком суде столицы. Задолженность российского скульптора составляет 265 тысяч рублей 52 копейки. Речь идет об аренде Церетели дома Штейнгеля в Гагаринском переулке в период с 8 июня 2015 года по 31 мая 2016 года.

Как уточняют СМИ, скульптор Церетели снял у агентства дом Штейнгейля, превратив его в одну из своих «парадных» приемных, где встречает гостей. Во дворе особняка, который является объектом культурного наследия, находится ресторан грузинской кухни.

В январе 2015 года власти Москвы подали в суд на Зураба Церетели. Предметом судебного разбирательства стали постройки по соседству с мастерской Зураба Церетели на Брянской улице. Власти города обвинили известного скульптора в самострое — он получил помещения для занятий творчеством, между тем рядом появились помимо прочего кафе и аптека. Городской департамент имущества потребовал от Церетели снести павильоны.