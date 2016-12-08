СК заочно предъявил украинцам обвинение в похищении военнослужащих РФ

Следственный комитет РФ в рамках дела о похищении российских военнослужащих Баранова и Одинцова заочно предъявил обвинение в пособничестве в похищении гражданам Украины Роману Ткаченко и Сергею Павленко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Павленко занимал должность начальника автомобильного склада взвода обеспечения Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Ткаченко был начальником курса слушателей заочного обучения факультета последипломного образования этого же вуза.

По версии следствия, вступив в сговор с украинскими силовиками, через социальные сети Ткаченко и Павленко разыскали бывших слушателей вуза, не успевших получить документы о высшем образовании, и уговорили их приехать за дипломами на Украину.

Оба фигуранта дела убедили военнослужащих прибыть на границу РФ с Украиной, заявив, что только там они смогут передать документы. Другие соучастники покушения захватили военных и похитили их.

СК РФ сообщает, что в настоящее время разыскиваются прочие причастные к совершению этого преступления лица.