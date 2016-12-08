СМИ сообщили об отправке чеченских батальонов в Сирию

Военнослужащие батальонов «Восток» и «Запад» Минобороны России, дислоцированные в Чеченской Республике, отправятся охранять авиабазу Хмеймим, пишут «Известия» со ссылкой на несколько информированных источников в военном ведомстве.

По словам источников издания, батальоны в конце ноября переформировали в батальоны военной полиции и подготовили к отправке в Сирию. Предполагается, что до конца декабря обе воинские части завершат развертывание и приступят к охране российских военных объектов в Сирии.

Как отмечают «Известия», батальоны «Восток» и «Запад», созданные в 2003 году, долгое время комплектовались преимущественно военнослужащими чеченской национальности, за что получили неформальное название «чеченский спецназ».

Поскольку чеченцы являются мусульманами суннитского толка, как и большинство жителей Сирии, отправка батальонов «Восток» и «Запад» в Сирию может облегчить взаимодействие с местным населением, считает старший преподаватель Высшей школы экономики, востоковед Леонид Исаев. «Арабы мало знакомы с географией России, но почти каждый знает про Чечню и про войны там. У чеченцев имидж бесстрашных и суровых воинов, который заметно укрепился в ходе нынешней войны в Сирии. На стороне Асада воюет целый добровольческий чеченский батальон», – отмечает Исаев.