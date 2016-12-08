ЦСКА вылетел из еврокубков

Британская футбольная команда «Тоттэнхэм» одержала победу в Лондоне над ФК ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Встреча закончилась со счетом 3:1. Единственный гол российской команды забил Алан Дзагоев. Со стороны «Тоттэнхэма» отметились Деле Алли и Харри Кейн.

Таким образом, ЦСКА завершил свои выступления в еврокубках, а «Тоттенхэм» продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы

Напомним, 7 декабря стало известно, что Леонид Слуцкий покидает пост главного тренера московского ЦСКА после выездного матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом».