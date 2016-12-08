Дефицит бюджета России снизился до 2,16% ВВП

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил о снижении дефицита федерального бюджета РФ по итогам января-ноября 2016 года до 2,16% ВВП. Об этом информирует РИА Новости.

Артюхин заявил, что доходы бюджета России по данным на 1 декабря составили 11,422 трлн рублей, расходы — 13,210 трлн рублей, дефицит — 1,788 трлн, или 2,16% ВВП.

Глава Федерального казначейства напомнил, что дефицит бюджета в январе-октябре 2016 года составил 1,577 трлн рублей, или 2,3% к объему ВВП. В январе-сентябре текущего —1,509 трлн рублей, или 2,5% ВВП.

24 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2016 год. Согласно документу, дефицит бюджета увеличится на 674 млрд рублей, до 3,04 трлн рублей (3,66% ВВП).