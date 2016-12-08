СМИ сообщили о задержании сотрудников антикоррупционного управления МВД

По подозрению в совершении должностных преступлений задержаны два сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в ГУЭБиПК задержаны два его сотрудника. Они подозреваются в превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что с делом полковника Захарченко это никак не связано, и отказался назвать имена задержанных.

ТАСС пока не удалось получить официальное подтверждение информации.

Ранее 8 декабря СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ проводят обыски и задержания в антикоррупционном главке в рамках дела о попытке сотрудников управления «спровоцировать получение и дачу взятки должностному лицу».