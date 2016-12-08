Путин наградил Доктора Лизу госпремией

Президент Владимир Путин присудил исполнительному директору Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавете Глинке (Доктору Лизе) госпремию «за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности». Соответствующий указ 9 декабря был опубликован на сайте Кремля.

Тем же указом награду «за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности» вручили директору петербургского Детского хосписа, священнику Александру Ткаченко.

Государственные премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности вручались впервые.

В 2007 году в Москве Елизавета Глинка основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», спонсируемый партией «Справедливая Россия». Фонд предоставляет финансовую и врачебную помощь людям, страдающим онкологическими заболеваниями, малообеспеченным больным неонкологического профиля и бездомным. В 2010 году Глинка и ее фонд собирали деньги и вещи пострадавшим от лесных пожаров. В 2012 году она оказывала аналогичную помощь пострадавшим от наводнения в Крымске. В 2014 году «Справедливая помощь» помогала людям, пострадавшим во время конфликта на юго-востоке Украины. Глинка также состоит в правлении фонда помощи хосписам «Вера». Она учредила американский фонд VALE Hospice International.

Священник Александр Ткаченко — протоиерей Санкт-Петербургской епархии РПЦ. С 2010 года он возглавляет Автономную некоммерческую организацию «Детский хоспис». Фактически хоспис начал работу с 2003 года.