Правительство отказалось обязывать нефтяников сокращать добычу

Правительство России не намерено выпускать специальные постановления, которыми обяжет российские нефтяные компании снижать добычу сырья в соответствии с договоренностями Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление вице-премьера Аркадия Дворковича.

«В правительстве таких полномочий нет. У нас же нет какого-то международного договора, который давал бы такие возможности», — пояснил вице-премьер.

Ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что технически снизить выработку вполне реально, и это будет всем выгодно. Однако для сокращения добычи российским нефтяникам потребуется соответствующее постановление правительства. Федун также отмечал, что в условиях уменьшения добычи нефти компаниям будут нужны компенсационные меры.

В Кремле, комментируя эти высказывания, заявили, что вопрос о каких-либо компенсациях нефтяникам не обсуждался, а сокращение добычи согласовывалось лично президентом РФ Владимиром Путиным с руководителями ведущих нефтяных компаний страны.

8 декабря издание «Коммерсантъ» сообщило, из-за сделки с ОПЕК снижать добычу придется также и «Газпрому», так как при сделке с картелем будет учитываться также добыча газового конденсата.

30 ноября этого года члены ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. От стран, которые не входят в картель, организация ждет снижения на 600 тысяч баррелей в сутки. При этом Россия, которая добывает 11,2 млн баррелей в сутки, должна снизить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки.