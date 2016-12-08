Дутерте передразнил Трампа в телеэфире

Филиппинский лидер Родриго Дутерте, выступая в президентском дворце, передразнил избранного президента США Дональда Трампа — сымитировал его голос и акцент, передает RTVM.

«Президент Дутерте, ты молодец. Я знаю, что ты переживаешь из-за этих критикующих тебя американцев. Но ты молодец, продолжай в том же духе», — спародировал Дутерте манеру Трампа.

Продолжая рассказывать о беседе с миллиардером в его же характерной манере, президент Филиппин изобразил Трампа говорящим: «Когда будешь в Вашингтоне или Нью-Йорке, разыщи меня, и мы выпьем кофе. И, может быть, ты сможешь что-нибудь предложить по поводу того, как с этим разобраться, черт возьми» (речь идет о проблеме нелегальной миграции в США).

Дутерде подчеркнул, что после беседы с избранным президентом США ощущает себя «как святой», а до этого говорил, что считает себе молекулой по сравнению с Трампом.