СМИ сообщили об увольнении второго за сутки директора департамента Минобрнауки

Директор департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки России Григорий Андрущак с 12 декабря покинет пост, сообщает РБК со ссылкой на ведущего советника пресс-службы ведомства Владимира Шулова.

По источника, Андрущак уходит по собственному желанию. О том, кто возглавит департамент, Владимир Шулов ничего сказать не смог.

В пресс-службе ведомства РБК уточнили, что Андрущак написал заявление об увольнении с 12 декабря. Предположительно, он продолжит карьеру в одном из российских вузов.

Ранее 8 декабря стало известно об увольнении директора департамента науки и технологий Минобрнауки РФ Сергея Салихова. Он также покинет свой пост 12 декабря. Кроме того, увольнение коснется и троих заместителей Салихова. В ведомстве РБК при этом заявили, что «никаких приказов об увольнении» Салихова нет, а «департамент работает в плановом режиме». ​