Крым вернул Украине больше тысячи тонн продуктов

В ноябре сотрудники крымского Россельхознадзора вернули на Украину более тысячи тонн продуктов, сообщает пресс-служба регионального управление.

На границе были проверены и задержаны 1,102 тонны (431 партия) продуктов животного происхождения, которые граждане полуострова пытались провезти в ручной клади. Все они, как и шесть партий яиц (330 штук), не соответствуют действующим нормам.

Также за отчетный период были отправлены на Украину 36 голов непродуктивных животных и 1 декоративная птица из-за отсутствия необходимых документов.

С 25 декабря 2015 года в Крым пытались ввезли 198 голов (178 партий) непродуктивных животных и декоративной птицы. Из Крыма в Украину было вывезено 222 головы (196 партий) непродуктивных животных.

Ведомство также отмечает, что с начала 2016 года на Украины было возвращено 57,79 тонны, 659585 штук, 120 упаковок и 5,3 кубометра потенциально опасной подкарантинной продукции. Семена, овощи и фрукты были найдены в ручной клади и багаже пассажиров.