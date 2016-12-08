МВД предложило составить списки «опасных» футбольных фанатов

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой составить списки «потенциально опасных» футбольных фанатов и запретить им въезд в страну как в индивидуальном, так и в групповом порядке. Соответствующий документ 8 декабря был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснении к предложению отмечается, что в период проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу вероятно «вынесение несвоевременных решений» по поводу отказа во въезде в страну иностранным гражданам. Подобные ситуации могут возникнуть и в том случае, когда иностранные правоохранительные органы вовремя сообщат о «нежелательности пребывания» граждан своей страны на территории России.

Учитывая эти обстоятельства, МВД предложило оптимизировать процесс и разрешить принимать решения о запрете на въезд на территорию России в «списочном формате», то есть сразу в отношении нескольких иностранных граждан.

Также 8 декабря на сайте кабмина был опубликован разработанный правительством законопроект об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.