СМИ сообщили об отказе Думы запрещать чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонит законопроект депутата-коммуниста Валерия Рашкина о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом, пишет РБК со ссылкой на источники в комитете.

По данным источников издания в комитете, на законопроект, который был внесен еще в октябре 2014 года, подготовили отрицательный отзыв. В этом документе Валерий Рашкин предлагал запретить чиновникам, депутатам, сенаторам, заместителям генпрокурора, членам совета директоров Центробанка, губернаторам и их близким родственникам иметь недвижимость за рубежом. Нарушивших запрет предполагалось отправлять в отставку.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности назвал предложение Рашкина выходящим за рамки применения закона «О противодействии коррупции. «Это первая причина, по которой данная законодательная инициатива кажется мне крайне сомнительной», — отметил он. По информации источников РБК, комитет намерен отклонить аналогичное предложение, внесенное законодательным собранием Еврейской автономной области.

РБК отмечает, что получить комментарии от Валерия Рашкина изданию не удалось.

Согласно действующему закону, чиновникам не разрешается иметь банковские счета и вклады за границей и и пользоваться зарубежными финансовыми инструментами. Предыдущее предложение запретить чиновникам иметь зарубежную недвижимость было отклонено Госдумой в апреле 2014 года.