Белоруссия заплатила за российский газ авансом

Минск перевел Москве авансовый платеж за поставки природного газа и теперь рассчитывает на возобновление поставок нефти в республику в прежнем объеме (они были прерваны из-за газового спора), передает ТАСС. О какой сумме идет речь, не сообщается.

Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич заявил, что Минск заинтересован «в скорейшем разрешении сложившейся ситуации», и авансовый платеж в данном случае является «первым шагом и жестом доброй воли», поскольку носит «опережающий характер».

Ранее сегодня вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович напомнил, что РФ ждет от Белоруссии погашения газового долга.

В конце ноября заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов обещал, что стороны постараются урегулировать все спорные вопросы до середины декабря — и тогда же будет составлен график поставок нефти на первый квартал нового года.