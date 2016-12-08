08 декабря 2016, 14:51
«Газпром» подписал контракт по прокладке первой ветки «Турецкого потока»
Сооружение первой подводной ветки «Турецкого потока» начнется во второй половине 2017 года. Соответствующий контракт был подписан «Газпромом» и швейцарской компанией Allseas Group, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна.
Договор на прокладку более 900 километров газопровода предусматривает также опцион на строительство второй ветки.
Подводный участок газопровода обойдется «Газпрому» в 5-7 млрд долларов. Обе ветки «Турецкого потока» мощностью около 16 млрд кубометров газа в год будут, предположительно, введены в строй в конце 2019 года.
Межправительственное российско-турецкое соглашение по строительству «Турецкого потока» было подписано в октябре 2016 года.
Первые разрешения по проекту концерн получил в начале сентября.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое