«Газпром» подписал контракт по прокладке первой ветки «Турецкого потока»

Сооружение первой подводной ветки «Турецкого потока» начнется во второй половине 2017 года. Соответствующий контракт был подписан «Газпромом» и швейцарской компанией Allseas Group, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Договор на прокладку более 900 километров газопровода предусматривает также опцион на строительство второй ветки.

Подводный участок газопровода обойдется «Газпрому» в 5-7 млрд долларов. Обе ветки «Турецкого потока» мощностью около 16 млрд кубометров газа в год будут, предположительно, введены в строй в конце 2019 года.

Межправительственное российско-турецкое соглашение по строительству «Турецкого потока» было подписано в октябре 2016 года.

Первые разрешения по проекту концерн получил в начале сентября.